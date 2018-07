“Palermo, luci e ombre”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per commentare l’amichevole tra Palermo e Sappada, ultimo test amichevole del ritiro estivo prima del ritorno in Sicilia. Un’amichevole senza grosse sbavature (cinque reti su sei segnate nel primo tempo) ma che dà le prime indicazioni sullo stato di salute dei rosanero, che oggi faranno una seduta di scarico prima del rompete le righe fino alla ripresa fissata per martedì, con un allenamento a porte aperte allo stadio.

TEDINO: “NON POSSO STARE SIMPATICO A TUTTI”

Come riporta Benedetto Giardina, l’amichevole è stata l’occasione per vedere esperimenti, mettere alla prova i giovani, delle belle prestazioni dei titolari designati e meno buone di chi ancora deve guadagnarsi il posto, ma anche la conferma in formazione per ora di chi in realtà ha la valigia pronta (Nestorovski su tutti) e un Trajkovski che anche stavolta brilla in ritiro “per quel che può contare”.

MERCATO PALERMO, IL PIANO B É FEDERICO RICCI

Foschi osserva la partita e vede un Palermo che (in attesa di certezze dal mercato) ha ancora buoni automatismi offensivi, messi in pratica contro il Sandonà, anche grazie ad un centrocampo che almeno nel primo tempo era stato stabilmente nella metà campo avversaria con geometrie e spinta dei due terzini. Unica sbavatura il gol subito su una palla persa, con i centrali che hanno lasciato un’autostrada a Ferrarese.

Nella serata di venerdì poi il saluto della squadra alla Festa del fieno (festa tradizionale di Sappada), con l’auspicio e l’intento di riprogrammare il ritiro in Friuli anche nella prossima stagione.

