“Il nuovo Palermo in undici giorni. Orlando: “Non sarà un club satellite”, questo il titolo dell’edizione odierna del Giornale di Sicilia con le richieste per acquisire il nuovo Palermo che dovranno pervenire al sindaco entro le ore 20 del 23 luglio.

Poi, Orlando, deciderà nel giro dei successivi due-tre giorni con l’intenzione di non fare del Palermo un club satellite di altri imprenditori che possiedano già un club in altre categorie. Poco più di dieci giorni per trovare i soggetti giusti e presentarli alla FIGC e alla Lega Nazionale Dilettanti per l’iscrizione alla prossima Serie D.

Tra le pagine del giornale, spazio anche ai vari paletti introdotti dal sindaco nell’avviso pubblico che pone le basi per la nuova società che abbia intenzione di prendere le redini del club rosanero. Si ripartirà dalla denominazione “Palermo” e dai colori rosanero.

I soggetti interessati dovranno avere la fedina penale pulita, presentare garanzie bancarie derivanti da un istituto di credito nazionale, oltre che a puntare sulla valorizzazione territoriale della storia calcistica palermitana e allo sviluppo dei settori giovanili e femminili.

Dopo la presentazione del bando, Mirri resta in pole position, mentre si raffredda la posizione di Ferrero che dovrà liberarsi della Sampdoria per aumentare le proprie chance. Intanto, oltre a Tony Di Piazza, sembra esserci l’interesse di un nuovo soggetto americano ancora sconosciuto.

Nulla da fare, invece, per Arkus Network che ha visto bocciato il proprio ricorso per l’ammissione in Serie B. La famiglia Tuttolomondo, però, non demorde e promette altri ricorsi. Si andrà al Tar del Lazio e poi al Coni. Ma per il Palermo è tempo di cominciare una nuova storia.

