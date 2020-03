“Porte chiuse o stop”. Questo è il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre i temi legati alla gestione dell’emergenza Coronavirus e gli scenari futuri in Serie D all’interno di una ricca doppia pagina sportiva (da uno sguardo al “mondo” di Tony Di Piazza, l’intervista a Bordon e la marcia sin qui da record del Palermo).

Benedetto Giardina (in attesa del Consiglio direttivo LND di oggi e quello Federale domani) riassume le due ipotesi: l’idea di partenza era quella di riprendere il 22 marzo a porte chiuse, facendo slittare il campionato di un turno e riprendere con la giornata sospesa; oppure disputare regolarmente la giornata in programma (quella con Savoia – Palermo) e recuperare quella rinviata in un turno infrasettimanale.







Sempre che si giochi…. Perchè il Consiglio direttivo LND in programma oggi alle 13 potrebbe decidere per uno stop dei campionati e in ogni caso il destino del campionato del Palermo dipenderebbe comunque dalle posizioni assunte dalla Figc, dopo la domenica di caos, incertezza e polemiche vissuta in Serie A. In generale tutti i campionati sono a un bivio.

