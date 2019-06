È passato un mese da quando sono state apposte le firme sull’atto notarile che ha sancito il passaggio delle quote del Palermo ad Arkus Network. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come sia ancora lunga la strada da percorrere per mettere in sicurezza il club rosanero a venti giorni dalla scadenza dei termini per l’iscrizione alla prossima Serie B.

Per prima cosa bisognerà definire tutte le operazioni necessarie a far entrare in cassa i 20 milioni del credito ex Alyssa. Arkus, poi, per bocca di Salvatore Tuttolomondo, ha promesso un investimento di 30 milioni per far fronte anche a tutte le obbligazioni previste nelle prossime settimane e poter ottenere dalla Figc la licenza in vista del prossimo campionato.

In Federazione, da giorni, sono state già consegnate le documentazioni relative ai nuovi componenti del CdA e della nuova proprietà. Secondo i comunicati, il primo mese dei Tuttolomondo alla guida del Palermo è valso all’incirca dieci milioni di euro ma ancora i soldi non bastano.

Il traguardo di questo “secondo step” per la nuova proprietà è il 24 giugno, cioè quando saranno stati effettuati tutti i pagamenti e sarà presentata la fideiussione da 800 mila euro necessaria per ottenere il via libera dalla Figc.

