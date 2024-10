Il Palermo femminile vince ancora, battuto 3 – 0 il Grifone Gialloverde

Il Palermo femminile vince ancora. Secondo successo di fila per le rosanero, che battono 0 – 3 il Grifone Gialloverde nella gara valida per la 7a giornata di campionato.

La squadra guidata da Rosalia Pipitone è passata in vantaggio al 20′ grazie alla rete realizzata da Coco. Dopo soli tre minuti il raddoppio delle rosanero firmato da Gippetto. Nel secondo tempo il gol di Cancilla ha chiuso i conti al 60′.

Il Palermo femminile sale quindi al quarto posto in classifica. Le rosanero sono a 12 punti e lo scarto dal primo posto, occupato da Trastevere e Roma Calcio (che hanno una partita in più) è di cinque lunghezze.

“La squadra ha dato continuità alla vittoria contro il Nitor. Abbiamo giocato con coraggio – ha dichiarato l’allenatrice rosanero – tenendo un atteggiamento propositivo. Ho apprezzato la tenuta difensiva, era importante non subire gol. Da martedì lavoreremo per preparare la prossima partita contro una squadra solida come il Matera”.

