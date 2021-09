MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo il rinnovo del CdA e l’elezione di Gaetano Nicolosi come presidente, potrebbero esserci altre novità nella dirigenza del Catania. Stando a quanto riporta il quotidiano La Sicilia, infatti, potrebbe ‘saltare’ l’ingresso in società dell’imprenditore romano Alessandro Nuccilli, che nelle ultime settimane aveva mostrato interesse per il club etneo.

L’investitore avrebbe deciso di prendere tempo per via dei debiti e per il peso economico per mantenere il Catania. La società rossazzurra, che durante l’estate non aveva rispettato la data per il pagamento degli stipendi, potrebbe essere ‘graziata’ per le prossime scadenze dal comunicato della Figc di qualche giorno fa, che ha sospeso gli adempimenti fiscali.

