La Ludos Palermo batte le Free Girls 3 – 0 e si conferma seconda in classifica dopo la fine del girone d’andata. Partita dominata da parte delle ragazze di Antonella Licciardi, che costringono sin da subito le ospiti a stare nella propria metà campo. Le reti sono state segnate da La Cavera, Coco e Zito.

LA CRONACA DELL’INCONTRO

Al 22′ grande occasione per le rosanero su calcio d’angolo dalla destra, ma la sua conclusione in area piccola finisce alle stelle. Il gol è però dietro l’angolo: al 26′ pallone dentro per Drago che rimette a centro area, a rimorchio arriva La Cavera che ribadisce in rete. Al 31′ le palermitane vanno a un passo dal raddoppio: combinazione sulla sinistra tra Bassano e Drago, che però davanti al portiere mette a lato sul primo palo.

Al 40′ ci prova Bassano ma la sua conclusione col destro a giro termina di poco larga sul secondo palo; due minuti più tardi è invece Cusmà a sfiorare il colpo di testa vincente in area piccola su calcio di punizione battuto da Drago. La stessa Cusmà per poco non trova l’imbucata al centro per Bassano sul finire del primo tempo.

All’8′ della ripresa conclusione della numero 11 dalla distanza su sviluppi di calcio d’angolo, mentre Bassano al 12′, servita da Zito, resiste a tre avversarie e prova a mettere in mezzo ma Lazzara commette fallo in attacco in inserimento.

Al 15′ gol annullato alla Ludos: ennesima serpentina di Bassano e pallone in mezzo per Drago che viene contrastata; il pallone emerge dalla mischia e Lazzara mette in rete con il tap-in ma l’arbitro fischia fallo in attacco per carica sul portiere. Un minuto più tardi è Bassano a sfiorare il gol con una conclusione da centro area che però termina alta.

Al 23′ occasione colossale per il raddoppio della Ludos sui piedi di Newcomb, che si inserisce dalla destra sul cambio di gioco, ma manda a lato sul primo palo a tu per tu col portiere. Ci provano anche Zito e Drago dalla distanza ed è ancora Drago a sfiorare il gol con una conclusione in area che termina sull’esterno della rete.

Al 36′ alla fine le palermitane raddoppiano e di fatto chiudono i conti: pallone perso dalle abruzzesi sulla destra, contropiede condotto da Bassano e assist per Coco che incrocia con il sinistro e insacca sul palo lontano. Al 40′ il portiere della Free Girls Nardulli evita il 3-0 con un miracolo su Bassano da distanza ravvicinata, ma il terzo gol arriva appena un minuto più tardi con Zito, che ribadisce in rete dopo il palo colpito da Drago.

