Nestorovski potrebbe aver segnato a Cagliari il suo ultimo gol in maglia rosanero. L’attaccante macedone sembra ormai destinato alla cessione e si lavora in questi ultimi giorni di mercato per trovare una soluzione, con l’Udinese che al momento resta l’unica vera pretendente all’orizzonte.

Tra i due club si riduce la distanza sulla cifra per il trasferimento (il Palermo ha leggermente calato le proprie richieste da 6 a 5 milioni), ma come riporta la Gazzetta dello Sport a trattare in prima persona con l’Udinese è soprattutto Davor Curkovic, agente del macedone e famigerato consulente di Zamparini, che cerca di mediare sul fronte ingaggio. Nestorovski infatti dovrebbe ridursi l’attuale stipendio di 750 mila euro annui più bonus (con i rosanero ha contratto fino al 2021) ritenuto insostenibile anche dall’Udinese.

I contatti tra Pozzo e Zamparini (che la scorsa estate aveva detto no ad una sua cessione in Friuli) proseguono da giorni: l’Udinese sogna l’arrivo di un giovane in ascesa come Moise Kean (si segue anche Scamacca), ma in quota stranieri è Nestorovski la prima scelta in virtù di un mix di esperienza e grinta che farebbero comodo alla squadra di Velasquez reduce dall’eliminazione in Coppa Italia.

