Il Perugia ci prova per una vecchia conoscenza del mondo rosanero. Il club umbro avrebbe avviato i contatti per riportare in Italia Carlos Embalo, giocatore della Guinea Bisseau attualmente all’Eupen.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Perugia è molto interessato al giocatore e starebbe trattando con il club belga, che lo ingaggiò nell’estate del 2019. Embalo è stato di proprietà della US Città di Palermo dal 2014 al 2019: in mezzo esperienze in prestito a Carpi, Lecce, Brescia (due volte) e Cosenza.

