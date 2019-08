Un messaggio per il Palermo… dall’Australia: firmato Mark Bresciano. L’ex centrocampista rosanero per ora è in vacanza in Sicilia, terra che lo ha sempre affascinato. E prima di imbarcarsi per un soggiorno alle isole è passato da Palermo, per salutare gli amici e a cena alle Antiche Mura dell’amico Marcello ha voluto registrare, insieme alla famiglia, un video affettuoso nei confronti dei tifosi e della squadra. Lui resta tifoso del Palermo, gli anni passano ma la città e la maglia rosanero restano sempre nelle mente della “Statua” e l’augurio è che il Palermo torni presto dove merita.

Bresciano saluta così i lettori di Stadionews e i tifosi rosanero: “Saluto a tutti, vi seguo sempre dall’Australia, speriamo che Palermo rientri presto in Serie A”. E poi insieme alle figlie il grido che tutti i rosanero amano sentire: “Forza Palermo!”.