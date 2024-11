Miccoli: “Tornare al “Barbera” è stato incredibile. Grazie a Mirri e a Maria Falcone”

Il ritorno a Palermo di Fabrizio Miccoli è stato molto sentito sia dai tifosi che dall’ex capitano rosanero. Il salentino è tornato al “Barbera” per assistere alla gara col Cittadella ed è stato accolto alla grande dalla tifoseria. Importante e significativo anche l’incontro con Maria Falcone.

Miccoli, sui social, ha voluto esprimere i suoi pensieri dopo il ritorno in città: “Palermo, sei sempre stata casa mia, e domenica più che mai mi hai fatto sentire tutto il tuo affetto. Tornare al “Renzo Barbera” è stato incredibile, un’esperienza che mi ha regalato emozioni indescrivibili. A distanza di qualche giorno ho ancora oggi difficoltà a mettere tutto in queste righe”.

“Voglio ringraziare tutti voi, tifosi rosanero, che in questi anni non mi avete mai fatto mancare il vostro sostegno, specialmente i ragazzi della curva. Mi avete nuovamente accolto e lasciato senza parole. Grazie al presidente Dario Mirri e a tutta la città di Palermo per l’accoglienza calorosa e per avermi fatto sentire nuovamente a casa”, continua.





“Permettetemi però, senza volermene gli altri, di dire che in questo viaggio c’era una tappa speciale che volevo fare da tanto tempo – dice Miccoli – . Ringrazio con tutto il cuore la signora Falcone per avermi dato l’opportunità di incontrarla, per avermi accolto e per avermi ascoltato. Questo percorso mi ha cambiato e insegnato tanto. Mi ha fatto maturare. Grazie alla mia famiglia, che è stata il mio pilastro… sempre. Palermo, è stato bellissimo. Ancora una volta, Grazie”.

