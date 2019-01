Gunnarsson resta un mistero. Il giocatore norvegese, stando alle parole di Richardson, di Holdsworth e anche del padre (suo procuratore) avrebbe infatti già firmato il contratto con il Palermo. Contratto che però non risulta essere stato depositato in Lega, atto necessario per definirne il tesseramento.

MONASTRA: “TROPPE DOMANDE, NESSUNA RISPOSTA. SERVE CHIAREZZA”

Un fatto che, come sottolineato anche dal Giornale di Sicilia, alimenta sempre di più il mistero e le domande sui ruoli all’interno della nuova società: il giocatore si è infatti svincolato dal Djurgadens e gli inglesi e l’entourage sostengono da un paio di giorni che abbia firmato un contratto di un anno e mezzo (scadenza giugno 2021) con i rosanero.

Se il padre procuratore esulta (“contentissimo di poter dire che Niklas ha firmato per il Palermo”), Foschi e Stellone, invece, continuano ad affermare che il giocatore sia ancora da valutare e in prova. Il contratto del resto non è stato depositato, segno che manca ancora il via libera da parte di Rino Foschi. impegnato a Milano per gli ultimi giorni di calciomercato (ma con quale budget?). Intanto Gunnarsson continuerà ad allenarsi con la squadra nei prossimi giorni a Palermo, ma ufficialmente per ora sarà ancora “in prova”.

