Mondiali 2026: per l’Italia sarà decisivo battere la Germania in Nations League

Il sorteggio delle qualificazioni per il Mondiale 2026 parte con un’incognita per L’Italia, il risultato della sfida contro la Germania nei quarti di finale di Nations League, determinerà il Girone degli azzurri. In caso di vittoria contro la Germania, l’Italia sarà nel Girone A, composto da solo quattro squadre quindi un percorso più breve verso il Mondiale. In caso di sconfitta l’Italia finirà nel Girone I, composto da cinque squadre e allungando il cammino verso il Mondiale.

A Zurigo sono stati definiti i Gironi di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo che si svolgerà nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L’Italia, guidata da Luciano Spalletti, parte come testa di serie grazie alla qualificazione ai quarti di finale della Nations League e al nono posto nel ranking FIFA.

Per quanto riguarda i criteri di qualificazione, al Mondiale si qualificano le 12 vincenti dei rispettivi Gironi. Gli ultimi quattro posti si assegnano nello spareggio tra le 12 seconde e le quattro migliori di Nations League. L’Italia è stata inserita tra le teste di serie insieme a: Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.





L’Italia non partecipa al Mondiale dall’anno 2014. Gli azzurri erano guidati da Cesare Prandelli e la nazionale venne clamorosamente eliminata ai gironi. Nel 2018 alla guida Ventura, la Nazionale venne eliminata alle qualificazioni dalla Svezia. Nel 2022 con Mancini, il copione è lo stesso, l’Italia manca l’accesso ai Mondiali per la seconda volta consecutiva, questa volta cadendo in casa al “Barbera” contro la Macedonia del Nord venendo affondata dall’ex giocatore del Palermo Trajkowski.

IL GIRONE DELL’ITALIA

GRUPPO A (in caso di vittoria contro la Germania)

1) Vincente Italia – Germania

2) Slovacchia

3) Irlanda del Nord

4) Lussemburgo

GRUPPO I ( in caso di sconfitta contro la Germania)

1) Perdente Italia – Germania

2) Norvegia

3) Israele

4) Estonia

5) Moldavia

