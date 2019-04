Il ritorno al “Barbera” di Michel Morganella. Per nove anni di proprietà del Palermo e un rapporto speciale con una fetta di pubblico che gli ha sempre riconosciuto il grande impegno per questi colori: non sarà una gara come le altre.

L’esterno destro svizzero arriva in Sicilia nel gennaio del 2009 dal Basilea, principale club del campionato svizzero. Il periodo di ambientamento, però, non è dei migliori e così arrivano soltanto due presenze in Serie A. Non va meglio nell’annata successiva in cui non riesce ad imporsi in un Palermo ultra competitivo, collezionando solo qualche presenza in Primavera. Così, arriva il prestito al Novara dove matura una buona esperienza in Serie B, ottenendo la promozione in massima serie e confermandosi anche in Serie A con 31 presenze.

Nel 2012/2013 torna così in rosanero e lì resta sino alla scorsa stagione. Tra alti e bassi. Due retrocessioni in B, una promozione in A (nel 2013/14) e una sfiorata nella scorsa stagione, in cui è stato condizionato dai numerosi problemi fisici, collezionando soltanto 10 presenze. Complessivamente, 108 presenze con la maglia rosanero e due reti: una in Serie B (Palermo – Ternana 1-0) e una in Serie A (Palermo – Cagliari 5-0). Poi, alla scadenza del contratto nella scorsa stagione, Morganella si è svincolato, accasandosi sul finire del calciomercato al Rapperswil-Jona, in Svizzera, dove ha collezionato solo 7 presenze.

A gennaio, il ritorno in Italia, al Padova, squadra storicamente vicina ai colori rosanero (con un gemellaggio che dura da 35 anni…). Tutto era cominciato per il verso giusto (gol al Verona e vittoria per 3-0), poi un calo, suo e della squadra, che hanno condannato i biancoscudati, ormai vicini alla retrocessione. A Palermo, infatti, arriverà una squadra che si trova a cinque punti dai playout, non ha ancora osservato il turno di riposo e che affronterà Palermo, Lecce e Benevento nelle ultime quattro gare. Un’impresa proibitiva. Ma per Morganella, tornare al “Barbera”, che lo accoglierà certamente con degli applausi, sarà comunque un’emozione non da poco…

