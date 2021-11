MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una tragedia che ha colpito il mondo del pallone e non solo. Arrivano messaggi di addio e di cordoglio per Vittoria Campo: l’ex calciatrice del Palermo Femminile deceduta in seguito a un malore a soli 23 anni (qui i dettagli).

Il Palermo F.C. ha pubblicato un breve messaggio per salutare la giovane campionessa. “Buon viaggio Vittoria”, si legge nella pagina Twitter dei rosa. Un commento in cui spicca anche l’emoji di un cuore spezzato.

Anche la Divisione Calcio Femminile nella figura del presidente Ludovica Mantovani si è unita al cordoglio dei familiari. “Una tragedia che ci lascia senza parole – dichiara Mantovani – il calcio femminile piange la prematura scomparsa di Vittoria. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutte le persone che le volevano bene”.

L’ex vicepresidente rosaner Tony Di Piazza ha invece utilizzato Facebook per lanciare un segnale di vicinanza. “Le mie sentite condoglianze alla famiglia di Vittoria Campo. R.I.P”.

