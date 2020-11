Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, conosce bene il derby contro il Catania. Da giocatore, infatti, ha indossato la maglia degli etnei dal 1979 al 1982, collezionando 83 presenze, e ha sposato Renata Finocchiaro, ex pallavolista catanese.

Intervistato per ‘La Sicilia’, Castagnini indica un solo risultato per il derby: “Veniamo da un brutto e sfortunato periodo e lentamente stiamo tornando alla normalità dopo i tanti giocatori risultati positivi al Covid. Dobbiamo vincere, non c’è dubbio. Siamo una squadra competitiva con un progetto biennale e alle spalle c’è una società solida”.





“Il primo passo importante dovrà essere la conquista della Serie B e abbiamo un buon potenziale tecnico – continua – . Il Catania è una buona squadra, ben costruita. Anche loro hanno avuto diversi giocatori fuori combattimento, sempre meno rispetto a noi, ma in un derby può sempre accadere di tutto. Il campo ci dirà chi merita di più”.

E sulla mancanza dei tifosi allo stadio, dice: “I nostri sostenitori sono straordinari e ci hanno dato prova del loro attaccamento alla squadra aiutandoci anche nei momenti difficili, sfortunati. Stavolta non ci saranno fisicamente, ma i ragazzi giocheranno per loro. Di sicuro vedere le tribune del Barbera vuote farà venire la malinconia, ma che possiamo fare?”.

