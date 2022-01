MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Jacopo Dall’Oglio non è al meglio per la sfida del Barbera contro il Monterosi. Il centrocampista del Palermo ha rimediato una brutta botta lunedì’, nel match col Catanzaro, che l’ha costretto ad abbandonare il campo e, come riporta il Giornale di Sicilia, ieri non si è allenato regolarmente con i compagni.

Ecco che, allora, Samuele Damiani può partire fra i titolari. Il nuovo acquisto rosanero, arrivato poco più di una settimana fa, ha già fatto il suo esordio negli ultimi minuti del match calabrese. Stavolta, sarà lui a giocare dall’inizio, al fianco di De Rose – libero dall’incarico di playmaker.

E cambi anche all’attacco dal primo minuto. Baldini, che sulla trequarti ha un Luperini che ha rassicurato i tifosi spiegando che i suoi “gol arriveranno”, può contare stavolta su Brunori al centro dell’attacco – che sostituirà Soleri.

