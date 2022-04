MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La città e lo sport, negli impianti regnano degrado e abbandono”. Questo il titolo scelto per introdurre il reportage del Giornale di Sicilia sullo stato degli impianti sportivi a Palermo. E il quotidiano prende spunto dalle polemiche smosse dal Corriere della Sera dopo Italia – Macedonia del Nord: polemiche definite amaramente un “fuoco fatuo”; perché la situazione resta la stessa da anni.

Giancarlo Macaluso traccia il quadro generale: dallo stadio in condizioni “preistoriche” all’eterno cantiere del velodromo e al “diamante” del Baseball (passato dal concerto inaugurale con Liza Minnelli al totale abbandono, depredato dai ladri). Fino al palazzetto dello sport (con la copertura rifatta ma ormai tana per gli animali randagi, dopo essere stato sede di concerti ed eventi). E in provincia le cose non migliorano affatto.

Il quotidiano riporta le posizioni di Francesco Bertolino (presidente della commissione comunale cultura e sport – fortemente critico verso la gestione degli impianti da parte dell’amministrazione Orlando) e l’assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa, che invece parla di polemiche eccessive per la Favorita, rivendica alcuni interventi di ammodernamento per la Piscina Comunale e promette che entro il mese il Coime completerà gli interventi al Velodromo.

