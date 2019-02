Sono in totale 39 i precedenti fra Foggia e Palermo: sfide in cui a dominare è il segno X, visto che 11 sono le vittorie del Palermo, 10 quelle del Foggia, ma ben 18 sono le partite finite in pareggio (in parità è anche il numero dei gol segnati dalle due squadre, 34 a testa).

PALERMO AL BIVIO: CONTRO IL FOGGIA PER USCIRE DAL TUNNEL

Se si guarda invece il bilancio delle sfide giocate in Sicilia, la bilancia pende a favore del Palermo (8 vittorie, 8 pari, 4 sconfitte), ma i rosa non vincono al Barbera da ben 34 anni.

Era il 10 febbraio 1985 e il Palermo vinse 2-1 nel match valido per la 19a giornata del campionato di serie C1 (terminato dai rosa con la promozione in B). Ad allenare quel Palermo era Domenico “Tom” Rosati, che pochi mesi dopo sarebbe morto per un tumore all’età di 56 anni.

Per i due allenatori invece si tratta di un inedito assoluto: Stellone non ha mai affrontato in carriera il Foggia e Padalino non ha mai sfidato il Palermo; i due tecnici tra loro non si sono mai incontrati prima del match di quest’anno.

