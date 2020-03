“Palermo, la Serie C può arrivare in estate”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare dei rosanero e delle riflessioni sul futuro del campionato, dopo che la federazione ha dato tempo alle leghe fino al 23 marzo per proporre tutte le possibili soluzioni. Ma l’obiettivo è chiaro: portare a termine i campionati. E la LND avrebbe già la sua proposta. Campionato tronco? Ipotesi (per ora) non contemplata.

Come riportato da Benedetto Giardina, la Lega Nazionale Dilettanti (forte di un maggiore flessibilità temporale e non avendo problemi legati alle finestre internazionali) è pronta ad aspettare la fine dell’emergenza Coronavirus o quantomeno un miglioramento della situazione, portando poi a termine le 8 giornate rimaste da giocare e far sì che sia il campo a definire promozioni e retrocessioni. La LND avrebbe già dato la propria disponibilità a giocare fino a giugno inoltrato.

Le date entro cui muoversi potrebbero essere già segnate, come ad esempio le iscrizioni, che (per bocca dello stesso Ghirelli e del comunicato Figc) potrebbero essere posticipate al 30 giugno. Potenzialmente i campionati potrebbero dunque protrarsi fino al 29 giugno, rendendo dunque il mese finale, un mese “caldissimo”. In tutti i sensi. E il Palermo, almeno per le prossime due settimane, resta in attesa, insieme al calcio italiano.

