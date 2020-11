L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Monopoli di Scienza. I rosa sono reduci dalla sconfitta contro la Turris e vanno a caccia del riscatto.

ORE 12.27 – “Volevo dedicare, a nome di tutta la squadra, un pensiero alla piccola Marta e alla sua famiglia, sappiamo che era una tifosa del Palermo; siamo molto tristi. Per tornare al calcio, abbiamo intrapreso un percorso che dura da tempo, stiamo ritrovando un po’ tutti i giocatori. Non si tratta di moduli ma di caratteristiche dei giocatori. Nelle ultime gare i progressi sono eccellenti. Non ci dobbiamo fare influenzare da un gol al 94′, tra l’altro eravamo anche messi bene (2 vs 1). Io lavoro sulla prestazione, non sui risultati. Noi siamo abbastanza contenti, mercoledì abbiamo giocato meglio che col Potenza. Dobbiamo continuare su questa strada”.





ORE 12.30 – “Io conosco il valore della squadra ma non l’abbiamo mai avuta al completo. Ancora la potenzialità del Palermo al completo deve essere espresso. Ognuno la pensa come vuole, ma da fuori sembrano discorsi da bar, i giocatori hanno determinate caratteristiche e sul modulo non si discute”.

