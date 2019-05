Parla Damiano Tommasi. Il presidente dell’Aic ha incontrato oggi di persona a Mestre i giocatori del Venezia, dopo che circolavano voci insistenti di un possibile sciopero dei giocatori lagunari e quelli della Salernitana in occasione dei playout (contro la cui disputa però ora sarà il Venezia a fare ricorso).

PALERMO, IL TRIBUNALE NOMINA UN CURATORE SPECIALE

Tommasi, intervistato a Triveneteo Goal, afferma: “Secondo noi è stato sbagliato e affrettato rendere esecutiva la sentenza di primo grado senza attendere il verdetto di secondo grado sul caso Palermo. Si sarebbe evitata tutta questa situazione, che fa male al calcio e che rende difficile giocare uno spareggio in condizioni normali”.

E aggiunge: “Le dichiarazioni di Gravina? I toni e i contenuti mi paiono sbagliati, i giocatori tutelano i loro diritti come tutti i lavoratori. Oggi abbiamo incontrato quelli del Venezia e c’è stata una videconferenza con quelli della Salernitana. Il Venezia ha deciso di percorrere la strada del ricorso al TAR del Lazio e vediamo cosa accadrà. Di sicuro non ci sono i presupposti perché si possa giocare uno spareggio in condizioni normali”.

