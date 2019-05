L’imprenditore palermitano, Tommaso Dragotto, risponde a quanto dichiarato dal proprietario del Palermo, Salvatore Tuttolomondo (“Dragotto? Non l’ho invitato a partecipare e non lo inviterò. Non devo dare a lui evidenza dei nostri conti”): “Dopo quello che ha detto Tuttolomondo – dice al Giornale di Sicilia – mi dispiace ma non do più la mia disponibilità“.

Dragotto aveva invitato Tuttolomondo a produrre la propria evidenza fondi: “Non deve darla a me l’evidenza, deve darla alla cittadinanza. A me non interessa, non ho alcun problema con lui. Ho detto che, dal momento in cui si sono verificate una serie di notizie giornalistiche, avrebbe dovuto presentare in conferenza stampa copia dell’assegno o del versamento di tali cifre. Lui questo non l’ha dimostrato mai”.

L’augurio di Dragotto è quello di aver sbagliato impressione: “Onestamente mi auguro di aver preso una cantonata. A quel punto sarei felice per il Palermo, perché io amo Palermo e sono palermitano purosangue”.

