Sfuma un altro obiettivo rosanero. Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’attaccante della Reggina, Simone Corazza, sarebbe vicino ad accettare l’offerta del Modena.

In verità il procuratore del centravanti ha dichiarato che non aveva mai avuto contatti con i rosanero. E l’attaccante potrebbe diventare “gialloblu” già nelle prossime ore.





La società rosanero, quindi, cercherà altre pedine sul mercato per non arrivare incompleta al ritiro. In tutto, al momento, “mancano circa dodici giocatori – scrive il quotidiano – e cinque di questi potrebbero essere alcuni degli Under“. E cioè Fallani, Peretti, Langella, Kraja e Felici, tutti tornati, al momento, alle loro squadra di appartenenza.

LEGGI ANCHE

PALERMO CERCA UN ALLENATORE, BOSCAGLIA RINGRAZIA E RIFIUTA

PALERMO, SI RIAPRE UNO SPIRAGLIO PER BOSCAGLIA

SAGRAMOLA: “NUOVO ALLENATORE? PALERMO SPAVENTA”