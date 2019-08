Giuseppe Pasini e la suggestione Caracciolo-Palermo. L’Airone resta uno dei sogni del nuovo Palermo, ma il patron della Feralpisalò prova a spegnere le voci relative ad un addio dell’ex attaccante e capitano del Brescia, direzione Sicilia.

MERCATO PALERMO: CONTATTI PER PESCE. E PER LA PORTA…

Intervistato da Brescia Oggi, il presidente del club minimizza: “Mi sembra che Caracciolo abbia già detto di no alle offerte del Palermo. In passato ha avuto tante opportunità di cambiare maglia. Non credo che a 37 anni, con la famiglia a Brescia, voglia andarsene. Poi domani vengo smentito“.

E sulle ambizioni del club sottolinea: “Vogliamo essere tra le prime. Partiremo con i fari spenti. Un anno fa l’arrivo di Caracciolo aveva infiammato l’ambiente. Ora gli abbaglianti non sono più accesi. La più forte del girone? La Triestina. Ha perso la finale dei play-off con il Pisa. Ha mantenuto la stessa ossatura e ha un ottimo allenatore come Pavanel“.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO: FATTA PER AMBRO, VICINO ANCHE GARUFO

PALERMO, RIECCO ARKUS: RICORSO CONTRO IL BANDO DI ORLANDO

PALERMO, VECCHI DIPENDENTI: SOLO IN POCHI VERRANNO RIASSUNTI

PRES. CEPHALEDIUM: “IL PALERMO? RIMARRÀ IN D”