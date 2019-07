L’ex direttore sportivo del Palermo, Giorgio Perinetti, è protagonista di un’intervista rilasciata a “La Repubblica” in cui non esclude un proprio ritorno in Sicilia: “Io sono ripartito dalla serie D insieme al Venezia, figuriamoci se non lo farei insieme al Palermo. La mia disponibilità c’è sicuramente, ma al momento non c’è niente di concreto”.

Sulla futura proprietà: “Ci vuole una proprietà che dia certezze. Servono solidità economica e continuità. Il primo anno i costi possono essere contenuti, ma più si va avanti più gli impegni crescono. Palermo è una piazza ambiziosa che pretende un impegno importante. Bisogna avere pazienza e fare un passo alla volta”.

PALERMO, COME FARE UNA SERIE D “A COSTO ZERO”

E sul bando di Orlando: “Orlando vuole trasparenza e potrebbe privilegiare espressioni che vengono dal territorio. Questo, se da un lato può essere valido, potrebbe non esserlo sotto altri aspetti. Basti vedere il Bari: l’impegno finanziario di De Laurentiis è stato fondamentale per vincere agevolmente il campionato e programmare il futuro della società…”.

Infine, chiosa sul prossimo campionato che attende i rosanero: “Nessuno regalerà qualcosa al Palermo, i risultati vanno conquistati sul campo. Se qualcuno pensa di aver già vinto il campionato di D e quelli a seguire è sicuramente un illuso”.

