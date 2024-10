Plasmati: “A Catania ti fanno sentire come se giocassi nel Real Madrid”

L’ex attaccante del Catania, Gianvito Plasmati, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato della sua esperienza con la maglia rossazzurra, lodando l’ambiente catanese.

“Catania è una seconda casa – afferma – . Per me a livello calcistico è stata la tappa più importante. Ma poi la gente è fantastica. Per strada ti fanno sentire come fossi la punta del Real Madrid… Conservo tanti ricordi bellissimi. Vedi il primo gol in Serie A. Ho realizzato il sogno di quando ero bambino”.

“La città, la squadra, la salvezza. Tutto bellissimo – continua – . E io a Catania non sono mai retrocesso. Eravamo un grande gruppo, con gli argentini e Beppe Mascara a inventare. Lui era fortissimo, uno di quelli che avrebbe meritato ben altra carriera per il talento che aveva”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, QUANTI K.O. DOPO LE SOSTE