Domiciliari a Zamparini? Lui si piglia un caffè e sceglie la “normalità”. Questo lo “scoop” del Messaggero Veneto che riporta le sensazioni e le voci del primo giorno dell’ex patron rosanero ad Aiello del Friuli dopo la notifica degli arresti domiciliari in via cautelare.

DELIO ROSSI A SN: “BELLO ESSERE ACCOSTATO AL PALERMO…”

Nell’articolo di Elisa Michellut, si racconta di uno Zamparini apparentemente sereno e sorridente al bancone del ristorante Da Brontolo, a pochi passi dalla sua abitazione. Uno scambio di battute con il titolare, il signore Fedele, poi il ritorno in villa: “Viene da noi a bere il caffè quasi ogni giorno. Lo conosciamo bene. È un uomo riservato. Apparentemente sembrava tutto come al solito; purtroppo sappiamo che non è così. È una persona gentile e tranquilla, un uomo cordiale e dai modi garbati, insomma un signore”.

Tra le persone intervistate dal quotidiano locale, il vicino di casa, il signor Toso: “L’ho visto nel suo orto, l’ultima volta, due settimane fa. Questa vicenda ci ha lasciati sgomenti. Quando tocchi la libertà personale tocchi un diritto dell’uomo. Come vicini di casa siamo sempre andati molto d’accordo. Posso solo dire bene di lui., mi dispiace moltissimo per quello che è successo”.

Il sindaco, Andrea Bellavite, si dice dispiaciuto: “Mi dispiace così come per qualsiasi altro cittadino di Aiello nella stessa situazione di Maurizio. Non ho alcun elemento per commentare questa vicenda giudiziaria”. E anche l’ex sindaco Roberto Festa si unisce al coro: “È una persona molto schietta e diretta. Ha sempre detto quello che pensava. È sempre stato coerente e questo non sempre viene apprezzato”.

LEGGI ANCHE

CAOS PALERMO, STELLONE VACILLA

HOLDSWORTH – FOSCHI: ECCO IL POST DELLA DISCORDIA

REPUBBLICA – ALLARME DELLA FEDERCALCIO SUI CONTI DEL PALERMO

CREMONESE – PALERMO, LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

PALERMO, INFORTUNIO PER MOREO: LE SUE CONDIZIONI