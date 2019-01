Nuovo episodio di violenza contro gli arbitri nel calcio minore, questa volta nel catanese. Il direttore di gara, soli 16 anni, è stato aggredito durante la partita Castel di Iudica – Pedara in Seconda Categoria.

Ad aggredire il giovanissimo direttore di gara un calciatore del Castel di Iudica, dopo l’espulsione per proteste al minuto 15 del secondo tempo. Gara prima interrotta e poi sospesa, mentre a difesa dell’arbitro, inseguito anche da un gruppo di tifosi locali, sono intervenuti i dirigenti di entrambe le squadre, prima dell’arrivo dei carabinieri.

Le forze dell’ordine, a scopo precauzionale, hanno scortato l’arbitro fuori dal paese. Anthony Barbagallo, deputato del PD, ha così commentato la notizia: “L’ennesimo brutto episodio che nulla ha a che vedere con la cultura sportiva“.

“È il momento di fermarci così come avvenuto nel Lazio per episodi analoghi – continua – . La Federazione, l’Aia ed il Coni valutino lo stop ai campionati”. L’arbitro non si è fatto medicare, né ha presentato denuncia.

