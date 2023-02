MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Milan apre con una vittoria la 22a giornata di Serie A. I rossoneri riscattano le ultime prestazioni negative battendo il Torino grazie al colpo di testa di Giroud. Nulla da fare, invece, per il Torino di Ivan Juric che rimane al settimo posto in classifica in attesa dei risultati delle altre rivali.

Sale l’attesa per i due big match della giornata: Lazio – Atalanta e Juventus – Fiorentina. Chiude il programma, infine, l’Inter di Simone Inzaghi che fa visita alla Sampdoria dell’ex Stankovic.

LE PARTITE

Venerdì 10 febbraio

Milan – Torino: FINALE 1 – 0 Marcatori: 17′ s.t. Giroud (M)

Sabato 11 febbraio

Empoli – Spezia (ore 15.00)

Lecce – Roma (ore 18.30)

Lazio – Atalanta (ore 20.45)

Domenica 12 febbraio

Udinese – Sassuolo (ore 12.30)

Bologna – Monza (ore 15.00)

Juventus – Fiorentina (ore 18.00)

Napoli – Cremonese (ore 20.45)

Lunedì 13 febbraio

Verona – Salernitana (ore 18.30)

Sampdoria – Inter (ore 20.45)

LE PARTITE IN SERIE B DEL WEEKEND