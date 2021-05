Soltanto pari tra Verona e Spezia nella gara che apre la 34a giornata di Serie A. La squadra di Juric non trova la vittoria da cinque partite (quattro sconfitte e un pari). Non basta la rete segnata da Salcedo nel primo minuto del secondo tempo per invertire il trend. Nella seconda frazione di gioco, a pochi minuti dalla fine, risponde Saponara. I bianconeri (quindicesimi) mettono così in tasca un punto in più fondamentale, adesso il Benevento terzultimo dista tre lunghezze.

L’Inter, sempre più vicina allo scudetto, incontrerà fuori casa un Crotone ormai praticamente spacciato. Punti Champions quelli che la Lazio di Inzaghi cercherà contro il Genoa di Ballardini, pronto a lottare per la salvezza. Stesse motivazioni in Napoli – Cagliari e Milan – Benevento. Juve e Roma invece affrontano fuori casa, rispettivamente, Udinese e Sampdoria. Chiude il programma la gara di lunedì tra Torino e Parma.





IL PROGRAMMA

Sabato 1 maggio

Verona – Spezia: FINALE 1 – 1 Marcatori: 1′ s.t. Salcedo (V); 41′ s.t. Saponara (S)

Crotone – Inter: ore 18.00

Milan – Benevento: ore 20.45

Domenica 2 maggio

Lazio – Genoa: ore 12.30

Napoli – Cagliari: ore 15.00

Sassuolo – Atalanta: ore 15.00

Bologna Fiorentina: ore 15.00

Udinese – Juventus: ore 18.00

Sampdoria – Roma: ore 20.45

Lunedì 3 maggio

Torino – Parma: ore 20.45

LEGGI ANCHE

SERIE B 35a GIORNATA, RISULTATI E CLASSIFICA