La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dell’ultima giornata di campionato che vede ancora tutto aperto in zona Europa e in quella salvezza.

Ecco il programma completo:

Gli anticipi di sabato 25 maggio 2019

Frosinone-Chievo ore 18.00 – DAZN

Le partite di domenica 26 maggio 2019

Torino-Lazio ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Juventus ore 18.00 – DAZN

Atalanta-Sassuolo 20.30 – SKY

Bologna-Napoli (*) 20.30 – SKY

Cagliari-Udinese 20.30 – SKY

Fiorentina-Genoa 20.30 – SKY

Inter-Empoli 20.30 – SKY

Roma-Parma 20.30 – SKY

Spal-Milan 20.30 – DAZN

(*) Nel caso in cui, all’esito della gara Lazio-Bologna valida per la 37a giornata, non fosse necessaria contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30

LEGGI ANCHE

LE COMBINAZIONI CHAMPIONS

LE COMBINAZIONI SALVEZZA

ROMA, TOTTI SARÀ IL NUOVO DIRETTORE TECNICO

SERIE A, I RISULTATI DELLA 37a GIORNATA