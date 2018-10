Il Palermo calcio comunica la messa in vendita dei biglietti per Palermo-Venezia, gara valida per la nona giornata del campionato Serie B 2018-2019 in programma venerdì 26 ottobre alle ore 21.00 allo Stadio ”Renzo Barbera”.

ADDIO A “SASÀ”: IL CINESE CHE AMAVA PALERMO E I COLORI ROSANERO

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 16, venerdì 19 ottobre e potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate (CLICCA QUI), su Internet solo a tariffa intera (CLICCA QUI) e presso gli Store Ufficiali.

La Biglietteria Sud del Renzo Barbera sarà attiva da giovedì 25 ottobre 2018, rispettando i seguenti orari:

– giovedì 25 ottobre: 16-19.00;

– venerdì 26 ottobre: 10.30-17.30;

Ecco i prezzi dei tagliandi:

Settore Intero Ridotto U-14* Autorità Socio Sostenitore 150€ — Tribuna Centralissima 95€ 48€ Tribuna Centrale 50€ 25€ Tribuna Laterale 30€ 14€ Trib. Montepellegrino Inf. Centrale 20€ 10€ Trib. Montepellegrino Inf. Laterale 14€ 7€ Trib. Montepellegrino Sup. Centrale 17€ 9€ Trib. Montepellegrino Sup. Laterale 12€ 6€ Curve 9€ 5€ Settore Ospiti 9€ —

*nati dal 01-01-2004

IMPORTANTE:

– Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket, gli esercenti applicheranno una commissione fissa di 1,00 euro per ogni titolo emesso oltre il prezzo del biglietto, per la quale l’esercente emetterà uno scontrino/ricevuta fiscale. Ogni acquirente potrà comprare al massimo quattro biglietti compreso il proprio. Anche nei punti vendita Vivaticket sarà possibile acquistare il posto con scelta su mappa;

– nel rispetto delle normative vigenti, i biglietti potranno essere acquistati solo presentando i documenti d’identità in originale. Tale provvedimento è obbligatorio anche per i minorenni;

– l’accesso e la permanenza all’interno dell’Impianto Sportivo sono regolati dal Regolamento D’Uso dello Stadio e dal Codice di Regolamentazione: l’acquisto del titolo di accesso determina l’accettazione incondizionata dei suddetti Regolamenti da parte dello spettatore, con particolare riferimento al Codice di Regolamentazione.

TIFOSERIA SQUADRA OSPITE:

– La vendita dei tagliandi per i residenti della regione Veneto, come stabilito dal GOS della Questura di Palermo, sarà consentita esclusivamente ai possessori di Tessera del Tifoso del Venezia e solo per il Settore Ospiti. Non sarà inoltre consentita la vendita online dei tagliandi e la cedibilità dei titoli d’ingresso.

– il Settore Ospiti può essere acquistato sul circuito nazionale di biglietteria Vivaticket al costo di 9 €. Gli esercenti applicheranno una commissione fissa di 1,00 euro per ogni titolo emesso oltre il prezzo del bliglietto, per la quale l’esercente emetterà uno scontrino/ricevuta fiscale;

– il termine della vendita dei biglietti del Settore Ospiti è fissato per le ore 19.00 del giorno che precede la gara. Non sarà dunque possibile acquistare i tagliandi il giorno della partita.

LEGGI ANCHE

SONETTI BACCHETTA ZAMPARINI: “MAI PERDONATO, I TIFOSI…”

CAMPILONGO RACCONTA LA SUA CINQUINA AL LECCE

TRAPANI: QUANDO UNA SCONFITTA VALE (QUASI) UNA VITTORIA

DILETTA GOL, LA NUOVA TRASMISSIONE DI DAZN