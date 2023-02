MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Con Edoardo Soleri Corini trova un’arma in più per il reparto offensivo del Palermo. Sono serviti quattro minuti all’attaccante 25enne per cambiare il destino della partita contro la Reggina: frutto di dedizione, duro lavoro e di una voglia comune, propria di ogni membro della squadra, di lasciare il segno. Il “Genio” ha saputo attendere, creando l’anima giusta nel gruppo, Soleri ha poi centrato il colpo che è valso i tre punti. Ed ecco che la stupenda rete dal limite e di testa, in stile Tanino Troja, acquista un significato più profondo. Non è soltanto la marcatura di Soleri, ma l’esaltazione di una forma mentis.

Tutti sono utili alla causa, e una formazione brilla anche perché compatta come una famiglia. Indubbio, però, che la punta romana abbia messo del suo. D’altronde, il tecnico dei rosa sa che, per caratteristiche, “un attaccante come lui è unico”, ma le sue chance sono state risicate: appena 212 minuti senza mai partire dall’inizio (fatta eccezione per Torino – Palermo, nel primo turno di Coppa Italia). Difficile trovare spazio lì davanti, dove i nomi sono altisonanti e le gerarchie stabilite, soprattutto quando devi alternare il tuo contributo con Luca Vido. Il calciatore in prestito dall’Atalanta ha sicuramente avuto più opportunità: di minuti ne ha giocati 277 in 14 incontri ma contro Como e Brescia ha avuto l’occasione di essere titolare.

Soleri, di minuti, ne ha avuti 65 in meno, che quando partecipi a scampoli di partita diventano un’eternità. Ma Edoardo è abituato ad entrare a gara in corsa, lo ha fatto molto spesso in serie C con risultati straordinari: 1.783 minuti nella stagione 2021/22 tra campionato, Coppa e playoff conditi da 12 centri e 4 assist. Solo 12 volte nell’undici iniziale in 45 presenze. Il secondo goleador dopo Brunori: da record. E ha avuto anche una piccola parentesi da capocannoniere nei primi match stagionali, segnando due reti (una su rigore), una a incontro, contro Messina e Latina, malgrado abbia giocato solo 58 minuti. Poi esplose l’italo-brasiliano e il resto è storia.

Un cavallo di razza, Soleri, su cui ha deciso di puntare il club di viale del Fante, che lo ha riscattato dal Padova definitivamente. D’altronde ad insegnargli a sfruttare i suoi 194 cm di altezza e i piedi buoni è stato Roberto Muzzi tra gli Allievi della Roma, uno che i gol li sapeva fare. Edoardo preferiva giocare centrocampista, ma Muzzi voleva che facesse il bomber: dapprima fu “no” secco. Poi l’atleta stesso capì che doveva spostarsi più avanti come l’idolo Dzeko e non ha mai smesso di ringraziare il suo ex allenatore per l’insegnamento.

Tempo dei successi: scudetto con la Primavera, Coppa Italia, titolo di miglior marcatore (36 gol in 37 partite) con i giallorossi, compagni come Zaniolo, la semifinale di Youth League. E come dimenticare l’esordio in Champions nel finale al posto di Florenzi? “L’indomani credevo di avere sognato”. Poi la gavetta in giro per il mondo, passando da Spagna, Portogallo e Olanda (Spezia, Almeria, Almere City, Braga) fino all’acquisto dei biancorosso e, infine, del Palermo.

“Frenato da scelte sbagliate, ma l’età è dalla mia parte. Palermo è l’ideale: è da Serie A”, le sue parole nel ritiro di Manchester che lasciano pochi dubbi sulle ambizioni e sul suo amore rosanero, che gli ha fatto respingere le ‘avances’ delle pretendenti nel mercato invernale. Adesso che anche la panchina comincia a lasciare il segno, sintomo di un Palermo che gira non solo grazie alle sue individualità ma ad un animo ritrovato, dovrà farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa. Edoardo non ha mai smesso di allenarsi con intensità e ha sempre accettato ogni decisione della società, con umiltà e a testa alta. Mai una parola di troppo, attendendo il suo momento. Mentre scalpita, Corini può sorridere: Soleri c’è e si vede.

