TMW – “Calciomercato, Palermo interessato a Candela”

Il Palermo è in corsa per Antonio Candela, esterno classe 2000 di proprietà del Venezia, il cui futuro appare ancora incerto. Secondo quanto riportato da TMW, la trattativa tra il Pisa e il giocatore sembra essersi complicata, rallentando notevolmente rispetto alle aspettative iniziali, e questo ha riaperto gli scenari di mercato per altre squadre.

Tra i club interessati, il Palermo si sta muovendo con attenzione per valutare l’inserimento nella corsa al giocatore. L’intenzione è quella di rafforzare le fasce con un profilo giovane e versatile, capace di offrire dinamismo e qualità sia in fase difensiva che offensiva. La dirigenza rosanero vede in Candela una pedina strategica per il presente e per il futuro.

Anche la Sampdoria è in pressing per il giocatore, mentre sullo sfondo resta la Cremonese, che al momento non ha ancora avanzato proposte ufficiali ma segue con interesse gli sviluppi della situazione. Il Venezia, da parte sua, potrebbe decidere di cedere Candela al miglior offerente, considerando le diverse opzioni sul tavolo.





Al momento, le priorità del Palermo sono l’attaccante e il difensore. Per il reparto offensivo si sta trattando con Pohjanpalo, mentre per la difesa si monitora la situazione di Magnani. La trattativa per un esterno di fascia potrebbe concretizzarsi in un secondo momento.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO: IPOTESI MAGNANI PER IL PALERMO

LE ULTIME SU POHJANPALO