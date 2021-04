Per la 35a giornata del girone C di Serie C si sfidano Avellino e Bari. I galletti con una vittoria riaprirebbero la discussione per il secondo posto in classifica. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming?

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17.30 di sabato 10 aprile e la partita sarà visibile in diretta in chiaro in tv su Antenna Sud, sul canale 13 del digitale terrestre in Puglia. La diretta streaming sarà invece disponibile su Eleven Sports (elevensports.it), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita bisogna abbonarsi a Eleven ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale (QUI tutte le info per abbonarsi) oppure un abbonamento mensile su Youtube (QUI i dettagli). La partita sarà però disponibile in diretta anche su Sky Sport: il match è acquistabile in pay per view al prezzo di 4,99 euro e visibile sul canale 254 della piattaforma Sky. La partita è anche visibile in streaming e acquistabile singolarmente su LIVENow a 2,99 euro (QUI).





Ma per vedere il match in tv con Eleven? In quel caso bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

LEGGI ANCHE

ELEVEN SPORTS: NUOVA OFFERTA SU YOUTUBE