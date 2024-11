Avellino – Catania, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi etnei

I tifosi del Catania non potranno seguire la propria squadra per la trasferta di Avellino: è la decisione del prefetto del comune campano, che ha deciso di vietare la vendita dei biglietti dell’incontro ai residenti nella provincia di Catania.

Avellino – Catania sarà un match d’alta classifica: gli irpini hanno 24 punti e sono quinti in classifica, mentre gli etnei sono settimi con 23 punti.

IL COMUNICATO





“In vista della gara Avellino-Catania, in programma sabato 23 novembre alle ore 15.00 allo stadio “Partenio-Lombardi” e valevole per la sedicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Avellino ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania”.