Parla Mauro Balata. Il presidente della lega Serie B prende posizione in merito e non nasconde la propria preoccupazione in merito alla cessione del Palermo agli inglesi, che sono chiamati a dar seguito al contratto preliminare firmato con Maurizio Zamparini, completando l’operazione entro il 30 dicembre.

Balata parla così ai microfoni dell’agenzia Italpress: “Palermo e la Sicilia hanno il calcio nel dna, siamo molto impegnati per cercare di fare tutto il possibile per tutelare questo asset fondamentale per quei territori. Noi abbiamo già inviato una comunicazione nei termini consentiti dai regolamenti e non so che iniziative stia adottando la Figc, ma aspettiamo una risposta per capire chi c’é dietro questa nuova proprietà. Appena avremo questa risposta, sarò anche più chiaro”

E sottolinea: “Ci sono attività che non competono alla Lega di serie B, per quanto io sia preoccupato. C’é una società che ha fatto la storia calcistica di quella città, con grandi campioni, con Zamparini che sportivamente è stato anche un grandissimo presidente, adesso vogliamo capire se questa storia e questa favola del Palermo può proseguire in condizioni ottimali e con una gestione trasparente e virtuosa”.