Il Coni e il Governo continuano a trattare, ma la proposta voluta dal sottosegretario allo Sport Giorgetti può rivelarsi una bomba per il calcio italiano. Nel decreto Salvini infatti all’articolo 41 comma 3, viene prevista la giurisdizione esclusiva del Tar del Lazio in materia di ammissione ai campionati delle società professionistiche.

Non soltanto un controllo dei bilanci in ottica diritti tv (come trapelato inizialmente), ma un vero e proprio esautorare la giustizia sportiva in materia. Si tratterebbe di un intervento governativo per ridurre al minimo i tempi dei ricorsi (dopo il Tar si andrebbe direttamente al Consiglio di Stato) ma che, in quanto tale, rischia di alterare i rapporti di Figc e Coni con gli organismi internazionali (FIFA e CIO).

La Gazzetta dello Sport riporta di un pomeriggio ad altissima tensione, con il presidente Malagò impegnato a convincere Giorgetti a mettere da parte la norma inserita nella bozza di decreto, che scatenerebbe un terremoto sulla giustizia sportiva (esautorando TFN e Collegio di Garanzia del Coni) e certificherebbe la gestione Coni come un fallimento. Poi verso ora di cena il dietrofront, almeno per ora, ma il Governo chiede soluzioni.

Lo stesso Malagò in una nota afferma: “Stiamo concordando un percorso che possa garantire velocità e correttezza a tutte le parti in causa nelle decisioni che hanno rilevante valore economico, come le iscrizioni ai campionati. Non c’è alcun provvedimento definitivo, ma il Coni sta ragionando su una soluzione condivisa col Governo”. E oggi al Tar del Lazio si consuma l’ennesimo capitolo di un estate di caos.

