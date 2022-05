MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo sogna, il doppio fronte spinge Baldini”. Questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per fare il punto in casa rosanero, tra il sogno promozione da inseguire con i playoff e le voci sul futuro societario.

Paolo Vannini sottolinea come ora i rosanero deve trarre insegnamento dal doppio confronto con la Triestina e iniziare a preparare la sfida con la Virtus Entella: “Andrà innanzitutto memorizzato che i play off non hanno nulla di scontato e che l’aspetto psicologico è fondamentale”.

Nel frattempo, a riaccendere entusiasmo è anche la cessione del club: “Ormai la trattativa non è più nascosta”, sottolinea Vannini riportando la visita degli emissari del City Football Group in Sicilia. L’operazione va avanti spedita “ma in vicende simili sempre meglio attendere le ufficialità”.

