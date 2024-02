Criscitiello: “Inzaghi, che errore andare a Salerno. Doveva aspettare squadre come il Palermo”

Michele Criscitiello, noto giornalista, in un editoriale sul sito di Sportitalia ha commentato la scelta della Salernitana di esonerare Filippo Inzaghi, ma soprattutto la scelta di Inzaghi di andare a Salerno.

“Pippo aveva fatto una cretinata. Non ci ha ascoltato perché voleva giocarsi la carta della serie A ma Salerno non era il posto giusto per lui. La società non era giusta. Doveva aspettare Cremona, Palermo o altre piazze di B che puntavano a vincere. Pippo è uno da B a vincere e non da A per salvarsi”, si legge.

“La famiglia Inzaghi, grazie all’educazione data dai genitori, ha avuto tutto. Pippo era un fenomeno da calciatore, Simone bravino ma niente di che. Le vite di un calciatore sono due, prima e dopo. Il dopo, invece, Dio ha dato tutto a Simone e meno a Pippo. Un grande allenatore (Simone) e l’altro ancora in cerca di identità (Pippo)“, scrive Criscitiello.

