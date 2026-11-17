“La città, noi, il gruppo, dal primo giorno tutti sappiamo qual è il desiderio. E allora devi saper lasciare stare il personale e concentrarsi su quell’obiettivo”.

Sono le parole di Estévez, rilasciate in un’intervista al Corriere dello Sport. Il centrocampista si sente “sempre sul pezzo, con le 5 sostituzioni si cambia mezza squadra. In carriera ho dato sempre priorità al comportamento e così sto facendo anche qui”.





“Il mio obiettivo è vincere col Palermo e il gruppo è fondamentale. Catanzaro? Sappiamo di trovare un ambiente caldo

ma è normale; tutti vogliono batterci, la B è difficile anche contro l’ultima. I precedenti negativi? È un’altra storia”.