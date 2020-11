“Il Palermo si è fermato sul più bello, dopo tre vittorie consecutive e cinque risultati utili di fila“. Queste le parole utilizzate da Fabrizio Vitale, che ne La Gazzetta dello Sport si sofferma sul momento del club rosanero, reduce dalla sconfitta contro la Turris.

Boscaglia avrà giusto il tempo necessario per rivedere gli errori da matita blu commessi dai suoi, per poi farli subito addentrare in quello che è un altro importante incontro: domenica al Barbera arriva il Monopoli di Scienza, piazzatosi terzo la scorsa stagione, oggi in zona playoff.





Inoltre adesso il tecnico gelese ha a disposizione un ventaglio di calciatori molto più ampio rispetto a quello presente durante il periodo d’emergenza. Venti giocatori circa dal quale scegliere l’undici iniziale: l’allenatore dovrà capire se sarà opportuno effettuare alcune scelte diverse o provare a dare continuità nei titolari.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LEZIONE DA IMPARARE NEL MERCOLEDÌ NERO DEL CALCIO

GDS – “IL PALERMO TORNA A GIRARE A VUOTO”