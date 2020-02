“Silipo e Lucca baby bomber, il Palermo è già nel futuro”. Questo il titolo principale della pagina ‘palermitana’ della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che dedica spazio alle prospettive future della rosa del Palermo, le notizie di campo ma anche le curiosità social con la scoperta dei nuovi talenti rosanero da parte dei tifosi.

Fabrizio Vitale sottolinea come il Palermo voglia fondare il proprio futuro intorno ai giovani. E tra loro anche i “baby meraviglia”, Silipo e Lucca: “Si sono iscritti di diritto al già nutrito club degli under terribili del Palermo. La società ha già posto le basi per trattenerli, con la Roma per Silipo e con l’agente del giocatore per Lucca che è in scadenza con il Torino e non intende rinnovare. La strada è già tracciata, quindi, a meno di clamorosi imprevisti, Sagramola e Castagnini, però, hanno lavorato per non lasciarseli sfuggire. Stavano dietro a questi due ragazzi già in estate”.

Entrambi a segno all’esordio, entrambi con un possibile futuro con i rosanero visto che i contatti per l’acquisizione definitiva di Silipo riprenderanno a giugno (l’accordo c’era già, ma il passaggio di proprietà della Roma ha complicato le cose), mentre per Lucca è tutto nelle mani dell’agente Imborgia. E intanto il Palermo continua a mettere in vetrina tutta la “meglio gioventù”, con un notevole apporto in termini di punti. Sui 60 in classifica, 31 sono arrivati grazie alle reti dei ragazzini terribili di Pergolizzi, ben distribuite tra i vari reparti. Con qualità e personalità.

