“Per il Palermo, dopo 123 anni di storia, si avvicina sempre di più la realizzazione del sogno di avere un centro sportivo tutto proprio”. L’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’ si sofferma sui lavori di Torretta per la futura casa rosanero, che accoglierà la squadra di Corini dopo il ritiro in Trentino.

Come si legge sul quotidiano, infatti, la società rosanero non ha chiesto più il campo del Tenente Onorato di Boccadifalco e, dunque, tutto fa pensare che da agosto Brunori e compagni si alleneranno a Torretta, già prima dell’inizio del campionato (al via il 19 agosto).

I lavori, per cui finora sono stati investiti 5 milioni di euro, proseguono nei tempi pre-stabiliti: dopo che un mese fa è stata effettuata la semina, sta già cominciando a spuntare l’erba sui campi. Si lavorerà comunque fino alla fine del 2023: dopo i campi, infatti, toccherà alla club house, alla palestra e alla sala stampa.

