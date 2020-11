“Il Palermo cerca conferme e vittoria. Con la Juve Stabia i leoni del derby”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre l’articolo dedicato alla partita dei rosanero sul campo della formazione campana, in cui i siciliani cercheranno di sfatare il tabù vittoria, come poche altre volte era successo in passato.

Carlo Brandaleone sottolinea però come il Palermo arrivi alla sfida con uno “spirito nuovo” e scrive: “I rosa sono ancora ultimi in classifica, non hanno vinto una partita ma a Catanzaro e soprattutto lunedì sera contro il Catania hanno dato segnali di vita, di ripresa, di gioco. Insomma sono sembrati una squadra ben diversa da quella delle prime quattro partite. Sicuramente con più fiducia nei propri mezzi e con meccanismi più efficienti”.





Tra i temi affrontati, la compattezza di squadra dimostrata da Catanzaro in poi; ma anche il pegno da pagare per l’assenza di un bomber navigato e il conto con le sviste arbitrali, invocando un intervento più deciso della società. Boscaglia recupera anche 6 giocatori fermati dal Covid alla vigilia del derby, ma di fatto si va verso la conferma di dieci undicesimi della formazione vista contro il Catania: unica variazione quella legata a Valente, con il quotidiano che propone Broh sulla trequarti e Rauti spostato sulla sinistra.

