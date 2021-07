MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Proseguono gli allenamenti del Palermo di Filippi a San Gregorio Magno in vista della prossima stagione. Ieri la squadra si è preparata al centro polivalente per l’ultima seduta prima della sfida amichevole di oggi in Basilicata contro il Potenza.

Intanto l’allenatore può sorridere visto che Nicola Valente è tornato ad allenarsi in gruppo. L’esterno aveva subito una contusione al piede che lo aveva costretto allo stop. Ma il problema sembra ormai dimenticato. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Non poteva invece allenarsi in squadra Fella, che da protocolli sanitari avrebbe dovuto attendere 48 ore prima di essere agli ordini di Filippi: e il momento è arrivato essendo passati due giorni. Si ferma invece Saraniti che non ha preso parte alla preparazione per un problema al polpaccio.

