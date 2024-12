Grosso: “Conosco bene il Palermo, è destinato a ottenere quello che vuole”

“Conosco molto bene il Palermo e sono convinto che sono destinati a ottenere quello che vogliono“. Parla Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria dei suoi ottenuta contro i rosanero. Per i neroverdi in rete Laurienté e Pierini.

“Oggi era una partita molto difficile perché l’avversario ha belle qualità, interpreti forti, e siamo stati molto bravi a fare un grandissimo approccio e a sbloccare la gara – afferma, parole riportate da Sassuolonews.net -. Avremmo potuto aumentare il vantaggio nei primi 20-25 minuti, non abbiamo concretizzato delle bellissime azioni create, e loro hanno trovato coraggio dopo il gol del pari. La ripresa è stata tirata, abbiamo saputo soffrire, e poi l’abbiamo portata a casa”.

“Oggi era una partita molto difficile – continua Grosso -, la classifica non lo diceva ma la qualità in campo sì, e ci teniamo stretta questa vittoria”.





