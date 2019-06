Il Palermo cerca il regista e l’uomo giusto potrebbe essere il ritorno di un ex. Dopo l’addio di Jajalo proseguono le valutazioni di Marino, alla ricerca di un regista adatto al suo 4-3-3 e il nome “nuovo” è quello dell’ex rosanero Davide Di Gennaro.

GUERRA CON FOSCHI: IL CLUB VUOLE IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri ci sarebbe proprio lui, in cerca di riscatto dopo la deludente stagione alla Salernitana e molto stimato dal tecnico Pasquale Marino, che a Vicenza 5 anni fa lo trasformò con successo da trequartista a regista basso davanti alla difesa. Un intuizione corretta che però non fruttò la conferma a Di Gennaro, che a Vicenza era in prestito dal Palermo e poi venne ceduto dai rosanero al Cagliari, con cui conquistò la promozione in A.

Il cartellino di Di Gennaro è di proprietà della Lazio e ha un contratto fino al giugno del 2022, ma con ingaggio spalmato tra il 2020 e il 2022 (da 800 mila euro iniziali a circa 400 mila iniziali): un dato che potrebbe rendere sostenibile il suo ingaggio anche per i nuovi standard a cui dovrà attenersi Lucchesi per costruire il nuovo Palermo, che però dovrebbe comunque sedersi al tavolo per trattare con Lotito.

Le alternative? Resta in auge il nome di Matteo Ricci (che Marino ha allenato lo scorso anno alla Spezia), ma da non sottovalutare è anche il nome di Jacopo Dezi, che ha contratto con il Parma sino al 2022 ma che l’anno scorso ha giocato solo 90 minuti in tutta la stagione.

