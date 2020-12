“Io, picciotto nella favola di Zemanlandia”. Questo il titolo scelto per introdurre l’intervista realizzata da Repubblica Palermo a Nuccio Barone, palermitano e doppio ex della sfida fra Foggia e Palermo: cresciuto con la maglia rosanero, ma che si affermò in Puglia e fece “male” al Palermo nel celebre spareggio per la B del 1989, segnando un gol su punizione e trascinando la formazione allenata da un altro ex, Pino Caramanno.

Intervistato da Valerio Tripi, afferma: “Se me lo ricordano spesso? Sempre. Prima lo facevano in modo serio. Poi col tempo la cosa si è trasformata quasi in scherzo. Fu una partita tiratissima. Quello era un buon Palermo, ma non riuscì ad essere promosso. Oggi c’è ancora tutto il campionato da giocare e poi l’ambiente sarà completamente diverso. Il Palermo? Deve essere arrabbiato per il 3-3 contro la Viterbese. Il tuo stadio deve essere un fortino”





E sulla piazza di Foggia sottolinea: “Foggia è la mia seconda casa. Sono stati anni in cui tutto andava per il verso giusto con una tifoseria molto calorosa e legata alla squadra. Proprio per questo quello che è accaduto al capitano del Foggia Gentile mi ha colpito ancora di più. Non ci sono parole”.

